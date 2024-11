Tradicional boate de Araucária fecha as portas após quase 50 anos

Estrela Azul com novo horário de atendimento, a partir das 19 horas, com lindas garotas!!!” Este foi apenas um dos tantos cartazes divulgados por uma das mais tradicionais casas de prostituição de Araucária, localizada no bairro Thomaz Coelho, que recentemente encerrou suas atividades. Isso mesmo! Araucária perdeu a Estrela Azul! Segundo apurado pela nossa reportagem, o terreno onde ficava a boate foi vendido e o comprador demoliu o imóvel para fazer um barracão para alugar.

Talvez a mais conhecida de todas as casas do ramo, a Estrela Azul iniciou suas atividades a quase 50 anos, em um ponto próximo a várias empresas. Inclusive a localização contribuiu com o movimento intenso registrado na boate. A rotatividade de garotas também era constante. Quanto ao perfil dos clientes, variava muito, e iam desde homens solteiros e separados, até homens casados, sendo a maioria de Araucária mesmo.

Foto: Divulgação. As faixas com as atrações, pregadas na fachada da boate, eram um chamariz de clientes.

Por todos os anos em que a boate funcionou, as faixas de atrações e promoções, sempre pregadas na fachada, eram um chamariz de clientes. Não dá pra negar que no auge do seu sucesso, a Estrela Azul havia se tornado o ponto de entretenimento noturno preferido por centenas de trabalhadores de fora que vinham para a cidade atuar em obras e paradas promovidas por empresas locais, com destaque para a Repar.

E agora, pedindo licença para o saudosismo, a figura da “estrela azul” estampada na porta de entrada da boate, deixa de brilhar! Aos clientes, assíduos ou ocasionais, a Estrela Azul ficará guardada apenas na memória.

Edição n.º 1441.