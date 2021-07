Tradicional carreata e benção de veículos reuniu fiéis no último domingo, 25

Foto: Marco Charneski

No último domingo, 25 de julho, araucarienses de várias regiões do município se reuniram para participar da tradicional carreata e benção de veículos promovida pelo Santuário Nossa Senhora dos Remédios. A benção, feita pelo Padre André Marmilicz, aconteceu na marginal da Rodovia do Xisto, em frente à Loja Mundial, de Celso Kampa, e comemorou o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e Santo Isidoro, padroeiro dos agricultores.

Em um dia ensolarado e agradável, os fiéis aproveitaram uma programação especial de festa. Respeitando as medidas de enfrentamento a Covid-19, além da missa pela manhã e da famosa carreata, que anualmente reúne muitas pessoas, a comemoração contou com um delicioso almoço drive-thru. Ainda no domingo, o santuário teve o prazer de celebrar junto da comunidade os 50 anos de Ordenação Sacerdotal do Padre Pedro Klidzio. Confira as fotos.

Texto: Katty Ferreira