Tradicional festa do padroeiro da Capela São Sebastião acontecerá em 15 de janeiro

A Capela São Sebastião, na área rural de Capinzal, fará uma festa para homenagear seu padroeiro no dia 15 de janeiro de 2023, um domingo. A programação começa às 8h30 com a tradicional cavalgada de 12 km, saindo da praça da Igreja de Catanduvas sentido Lagoa Grande e Capinzal. Às 10h30 será celebrada a Santa Missa, pelo Padre Albino Czanowski e às 11h30 será servido o almoço com churrasco, galeto, risoto, maionese e saladas (recomenda-se levar pratos e talheres). Na parte externa do salão haverá um leilão, com diversos prêmios.







O início do festival de prêmios está programado para às 13h30, com inúmeros prêmios, sendo o primeiro de R$7.500,00, com um total de R$16.500,00, distribuídos em 24 rodadas normais e 3 rodadas extras. Cada cartela será vendida por R$6. Além do bingo, também haverá jogo de argolas e sorteio para cavaleiros.