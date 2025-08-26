Na manhã desta terça-feira, 26 de agosto, a Polícia Militar de Araucária prestou apoio em um acidente grave na Rua Vereador Ludovico Gondek, na área rural do Rio Abaixinho. Na situação, um caminhão acabou tombando na estrada, com pai e filho dentro do veículo. O acidente ocasionou a morte do pai de 53 anos, que estava dirigindo, e ferimentos no filho de 21 anos.

De acordo com as primeiras informações, o caminhão subiu no barranco e acabou desnivelado para o lado esquerdo. Como o motorista estava sem cinto, ele acabou caindo na estrada e o caminhão caiu por cima dele, causando sua morte. Segundo relatos de moradores, o homem morava na região. Eles também informaram que no momento do acidente, as duas vítimas estavam prestando um serviço de entrega.

O Corpo de Bombeiros e o SIATE foram acionados para prestar apoio, e o filho foi socorrido no local e levado para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Araucária (HMA). O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para dar andamento na ocorrência.