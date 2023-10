Trailer de lanchonete pega fogo e proprietárias pedem ajuda com doações

Na madrugada da última quinta-feira, 5 de outubro, um trailer que era usado como lanchonete e cafeteria pegou fogo, devido a um problema na fiação, no estacionamento do CEMO, localizado na Rua Dr. Guilherme da Mota Corrêa.

O Coffe Malú era gerenciado há 4 anos por Marianna e sua mãe, de acordo com as informações enviadas por Marianna, o trailer é alugado, sendo que a necessidade de revisão da fiação elétrica da estrutura era de conhecimento de ambas. Porém, por falta de recursos ainda não haviam conseguido fazer o conserto. Ainda conforme ela, esse era o único sustento que mãe e filha tinham. “Sempre trabalhamos muito para conseguirmos nos manter com esse trailer”, relata.

Marianna também fala que tinham abastecido o trailer com mercadorias no mesmo dia e que, infelizmente, acabaram perdendo tudo, inclusive eletrodomésticos que utilizavam para fazer os lanches.

Para tentar se reerguerem, mãe e filha estão promovendo uma ação de arrecadação de valores, por meio do site Vakinha, para colocar o trailer novamente pra funcionar. O link é https://www.vakinha.com.br/4114333. Outras formas de doar, é por PIX pela chave com o e-mail coffeemalu1@gmail.com, ou pelo PIX da vakinha 4114333@vakinha.com.br.

Ou para quem quiser ajudar de outra forma, também está sendo aceito geladeira, micro-ondas, ou algum serviço para refazer o toldo e a pintura do trailer. Basta entrar em contato com a Marianna pelo número (41) 99736-7739.