Transferência nas unidades educacionais de Araucária pode ser solicitada online

Foi retomado o período de solicitação de transferência nas unidades educacionais de Araucária. A Secretaria de Educação destaca que o pedido pode ser realizado online durante o ano todo pelo link (CLIQUE AQUI) ou pelo aplicativo Atende.net, disponível para download no sistema Android e IOS.

Em ambas as opções será necessário fazer o login, caso ainda não tenha é necessário fazer o cadastro inicial. No aplicativo, depois de realizar o login e só clicar no ícone EDUCAÇÃO, onde existe a aba para a solicitação da transferência. Se já é aluno do município não precisa anexar declaração de matrícula.

As transferências de escolas são solicitadas quando há mudança dos pais para a cidade, vindos de escolas particulares ou por mudança de bairro. Lembrando que a matrícula na rede de ensino é obrigatória a partir do Infantil 4. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos seguintes números de WhatsApp (41) 3614-7438; (41) 3614-7428 e (41) 3614-7450.

