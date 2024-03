Trânsito explica o motivo de ter proibido estacionamento no pátio do Santuário

Os fiéis que costumavam deixar seus carros estacionados em um pequeno pátio localizado em uma das laterais da Igreja Matriz do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, na Praça Dr Vicente Machado, foram surpreendidos recentemente com o fechamento do local.

Há anos os motoristas estavam acostumados a usar aquele espaço, onde cabiam cerca de 20 veículos, e por conta disso, muitos ficaram insatisfeitos com a nova determinação.

O Departamento de Trânsito de Araucária esclareceu que, segundo comprova um documento em posse da Mitra Diocesana, a área que contempla o prédio da Igreja é da Mitra, mas o seu redor, no caso a Praça, pertence ao Município, com isso, precisa atender à legislação pertinente. “A área pública que tem sido utilizada como estacionamento não é para este fim e faz parte da praça. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, artigo nº 181, estacionar em praça é infração grave, passível de multa”, alertou.

O Trânsito explicou ainda que, recentemente, uma de suas equipes chegou a colocar placa no local autorizando a permanência de veículo por 15 minutos para ajudar em caso de carga e descarga de materiais. Mas como foi constatado que muitos motoristas ainda permaneceram utilizando a área como estacionamento, será necessário tomar outras medidas, como levantar a guia de acesso ao local. “Ressalte-se que a região onde está a igreja é repleta de vagas de estacionamento gratuito nas vias no seu entorno”, completou o departamento.