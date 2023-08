Nesta quarta-feira (30), a equipe do O Popular foram ao encontro das ruas Presidente Costa e Silva e da rua Minas Gerais.

O trânsito está com fluxo movimentado e pode se intensificar ao decorrer do dia. De acordo com as informações da Simepar, a temperatura mínima para Araucária será de 9 graus, e a máxima pode chegar a 20 graus.