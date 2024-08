TransLourdes oferece serviços de transporte há 36 anos em Araucária

A TransLourdes é uma empresa familiar que teve início em 1988, no ramo de transporte escolar, quando Lourdes Baratto, começou a transportar crianças para a escola utilizando uma kombi.

Esse pequeno empreendimento foi ganhando força à medida que a frota de veículos aumentava e o número de clientes se expandia. “Com o tempo, a empresa consolidou-se como uma das maiores prestadoras de serviços de transporte escolar e universitário no município de Araucária”, afirmou Leandro de Carvalho.

O crescimento contínuo do setor de transporte escolar levou a empresa a expandir suas atividades para o ramo de fretamento e turismo. Para isso, adquiriu ônibus e micro-ônibus, direcionando seus serviços para locação desses veículos para viagens turísticas e fretamento empresarial.

Em 2018, Leandro de Carvalho, filho de Lourdes, assumiu integralmente a administração da empresa, momento em que passou a atuar também em licitações públicas para o transporte escolar em outros municípios. Essa nova fase trouxe a oportunidade de diversificar ainda mais os serviços prestados.

Foto: Divulgação. Leandro de Carvalho, proprietário da TransLourdes.

Com o início da pandemia, a empresa precisou readequar suas operações, suspendendo o transporte escolar e universitário particular. A partir de então, manteve o foco nos serviços de turismo, no transporte de funcionários para empresas e nas licitações públicas, que se tornaram uma parte fundamental de seu negócio.

Atualmente, a principal atuação da empresa concentra-se nas licitações públicas, com atendimento a vários municípios localizados entre os estados do Paraná e Santa Catarina, oferecendo tanto o transporte escolar quanto viagens eventuais. Além disso, os serviços voltados para o turismo e o transporte de funcionários para empresas seguem ativos e são parte importante de suas atividades.

Serviço

A empresa fica na rua Maria de Lourdes Grabowski Kampa, 55, no Centro. Para aqueles que desejam contratar os serviços de turismo da Translourdes, é possível obter mais informações e fazer reservas através do WhatsApp (41) 99782-1994 e mais informações você encontra no site https://translourdes.com.br/.