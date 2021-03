Tratamentos da Oral Unic podem te ajudar a ter o sorriso que sempre sonhou

Compartilhe esta notícia:

Oral Unic possui tratamentos inovadores para garantir sua saúde bucal e um sorriso perfeito. Foto: divulgação

Você sabe como escolher uma clínica odontológica? Nem todo mundo se preocupa em fazer uma pesquisa antes de visitar o especialista ou o consultório que vai cuidar do seu sorriso. Entretanto, esse é um detalhe fundamental antes de você realizar o seu tratamento. Na Oral Unic Araucária, a saúde bucal é tratada como uma atividade em desenvolvimento contínuo e que exige especialização nas mais variadas áreas de atuação. Sendo esse um dos diferenciais da clínica, pois os cirurgiões-dentistas investem em tratamento personalizado de cada um dos pacientes.

Na clínica é possível realizar tratamentos que vão fazer uma grande diferença na sua autoestima e também no seu sorriso. Além disso, a clínica oferece modalidades práticas de procedimentos que podem superar a falta de tempo, muito natural nos dias de hoje. Em um único dia, inclusive em finais de semana, é possível realizar implantes de carga imediata, com etapa cirúrgica e protética, por exemplo, e diversos outros tratamentos mais complexos.

Além dos implantes dentários, os pacientes encontram diversos tipos de tratamentos, sempre com a segurança e qualidade. São oferecidos serviços como lentes de contato, alinhadores invisíveis, clareamento dental a laser, aparelhos ortodônticos, próteses e muito mais.

O local conta com o suporte do que há de mais tecnológico em instrumentos odontológicos, equipamentos precisos de diagnóstico e imagem, além de uma estrutura totalmente moderna. Além disso, a unidade está seguindo todos os protocolos de segurança e exigências necessárias durante a pandemia de Covid-19, como uso de máscara, álcool em gel, rotinas de assepsia com os materiais e aparelhos usados nos consultórios.

Ficou interessado e deseja conquistar sorriso ainda mais feliz e saudável? Entre em contato agora, agende uma avaliação e conheça todos os benefícios que a Oral Unic Araucária pode oferecer a você.

A Oral Unic Araucária fica na Av. Dr. Victor do Amaral, 955 – Centro.

Telefone: (41) 3607-0000 e Whatsapp: (41) 99172-1700. Diretor clínico e responsável técnico: Dr. Robert Divino de Oliveira CRO/PR 20.929.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021