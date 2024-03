Trecho da Avenida Victor do Amaral ficará bloqueado por cerca de 70 dias

Motoristas que precisarem utilizar a Avenida Victor do Amaral, no Centro, devem ficar atentos a uma importante mudança no trânsito que vai acontecer nos próximos dias. O trecho da via, localizado entre as ruas Fernando Suckow e Miguel Bertolino Pizatto, em frente a farmácia Descontão, ficará interditado totalmente para passagem de veículos por cerca de 70 dias. A única exceção é para os moradores da quadra e comerciantes do entorno, que podem acessar o local.

O Departamento de Trânsito de Araucária estima que a interdição ocorra já nos próximos dias, dependendo apenas da liberação de outro trecho da via, que também está em obras pela empreiteira responsável. Nesse momento é aguardada a liberação do trecho da Rua Dr. Guilherme Motta Corrêa, que ainda não está pronto, porém será liberado para trânsito de veículos até que a obra na Av. Dr. Victor do Amaral seja concluída.

Diante disso, o Departamento de Trânsito faz alertas importantes, válidos para toda a população, no intuito de evitar possíveis transtornos. Usuários de ônibus, por exemplo, devem estar cientes que o ponto que fica em frente à loja Tito’s Tudo, ficará desativado enquanto a obra estiver em andamento. Os passageiros devem usar um ponto antes ou depois para embarque e desembarque.

Outro aviso vale para veículos pesados que trafegam pela avenida. Como a rua transversal onde a obra será iniciada tem grande redução na via, ficará mais difícil para caminhões e carretas fazerem manobras de desvio na quadra, sendo recomendado virar antes, já na Avenida Archelau de Almeida Torres/Rua Prof. Alfredo Parodi /Rua Miguel Bertolino Pizatto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os serviços fazem parte da ampliação do sistema de coleta fluvial que está ocorrendo na região, visando a contenção de alagamentos que ocorrem na Av. Dr. Victor do Amaral. Esta obra começou na galeria construída no Córrego São Patrício, próximo ao antigo NIS, na Rua Dr. Guilherme da Motta Corrêa.

Mais mudanças na região central

O Departamento ainda destaca que a Avenida Alfredo Charvet terá sentido único definitivo no trecho entre a rotatória da Rua Prefeito Odorico Franco Ferreira até a Avenida Victor do Amaral. Essa mudança não está relacionada à obra divulgada, e será implantada para melhorar o fluxo da via. Os serviços também devem afetar o trânsito na área central da cidade.