Trechos interditados deverão ser liberados na próxima segunda-feira

A obra de implantação de uma rotatória no final da avenida Alfred Charvet, no bairro Fazenda Velha, que faz parte do pacote de revitalização da rua Cezar Hasselmann, deverá melhorar a fluidez no trânsito da região, beneficiando os motoristas, visto que o local é um cruzamento perigoso. Mas como toda e qualquer obra, esta também tem gerado alguns transtornos para a população. E não são todos os moradores que tem paciência de esperar o resultado, sem reclamar. O problema, segundo eles, são os vários trechos que foram interditados no decorrer dos serviços, causando confusões no trânsito.

A obra abrange a extensão compreendida entre a avenida Nossa Senhora dos Remédios até a rua Ubirajara Sávio Torres. Por isso, ainda seguem fechados para o trânsito de veículos todos os trechos que envolvem a rotatória, sendo duas pistas da Alfred Charvet, duas pistas da Av Cezar Hasselman e a Nossa Senhora dos Remédios. No entanto, a Prefeitura explicou que todos os trechos interditados estão devidamente sinalizados e possuem desvios. “Esses trechos deverão ser liberados na próxima segunda-feira, 30 de agosto, inclusive o Município já notificou a empresa contratada para que cumpra o prazo estabelecido”, esclareceu.

Ainda conforme adiantou a Prefeitura, para o término da obra, faltam a execução da capa asfáltica e a relocação dos postes que estão interferindo a conclusão da pista nova, serviço esse que será feito pela Copel.

