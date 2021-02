Treinão organizado pela Equipe Rodrigues reuniu cerca de 90 atletas

Compartilhe esta notícia

Atletas tiveram a oportunidade de correr em uma prova que simulou uma competição oficial. Foto: divulgação

Com o objetivo de incentivar a prática da corrida, a Equipe Rodrigues promoveu no domingo, 7 de fevereiro, um treinão, com a participação aberta a todos os atletas da cidade. Foi um treino super organizado, que reuniu cerca de 90 atletas, simulando uma competição oficial, inclusive com pórtico de largada, na pista do CSU. “O atletismo é um dos esportes que mais cresce no mundo, e nossa cidade está acompanhando essa evolução. Já tem se tornado algo normal encontrar, todos os dias, pessoas praticando corrida nas ruas da nossa cidade”, comentou Hailton Rodrigues, que comanda a equipe.

Ele conta que o treinão projetou os atletas para uma competição real, já que na pandemia está tudo parado e eles sentem falta dessa adrenalina e emoção de competir. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Os atletas puderam optar por dois percursos, de 8km e 10km. E no final foram recebidos com uma mesa de frutas para hidratação. “Nosso objetivo é realizar mais treinos como esse, para manter o entusiasmo dos atletas por esse esporte”, disse Hailton, que hoje comanda uma equipe formada por 100 atletas, entre iniciantes, elite masculina e elite feminina. “Graças ao apoio de amigos e empresas do município estamos na ativa há 16 anos, incentivando pessoas a alcançar seus objetivos no atletismo”.

O grupo se encontra oficialmente todas as quartas-feiras, às 19 horas, na pista de corrida do CSU. A professora Meri é a responsável pelo aquecimento, coordenativos e instrução aos atletas. Quem quiser conhecer o projeto poderá entrar em contato pelos telefones 99962-8674 ou 99916-1766, falar com Hailton ou Zenilda.

Atletas gostaram da inciativa

O atleta Cristian Ernany Lisboa, da Equipe Rodrigues, comentou que achou o treino excelente. “Foi uma ótima ideia para despertar o espírito esportivo de cada atleta. Pois devido à pandemia, os treinos reduziram de frequência e como a gente gosta de treinar em grupo, e as provas canceladas, veio essa oportunidade. O desafio deu um up na galera”, elogiou o atleta, que correu no percurso de 10km.

Da mesma opinião compartilhou o corredor Fábio Rogério Azoni de Carvalho, sem equipe, que também fez o percurso de 10km. “A iniciativa da Equipe Rodrigues foi ótima, com certeza todos tiveram a oportunidade de matar as saudades das pistas oficiais”, frisou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 20/02/2021