Os Colégios Metropolitana, Estadual Monteiro Lobato e COC Araucária estarão na grande final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Após se classificarem na fase regional de Rio Negro, as instituições avançaram para a fase macrorregional de Campo Magro, onde garantiram suas vagas. O COC se classificou na modalidade de xadrez e disputará a final em Campo Mourão, entre os dias 12 a 20 de julho. Já o Monteiro Lobato, que foi vice-campeão no voleibol feminino A, e o Metropolitana, vice-campeão no voleibol feminino B e no masculino B, irão disputar as finais em Pato Branco, entre os dias 2 a 10 de agosto.

Três colégios de Araucária irão disputar a final dos Jogos Escolares do Paraná 1

Os JEEPs estão movimentando as escolas de todo o Estado e entre os dias 11 e 16 de junho, 8 núcleos regionais sediaram a Fase Macrorregional, que definiu os finalistas da 70ª edição da competição, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

A realização dos Jogos é do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das prefeituras municipais e Federação Paranaense do Desporto Escolar.