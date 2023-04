Três dias de festa e muita alegria vão marcar o aniversário de 25 anos do Jornal O Popular

Não marque nenhum compromisso para o feriadão de Tiradentes, dias 21, 22 e 23 de abril. O Jornal O Popular vai promover uma super festa no Parque Cachoeira, em comemoração às suas Bodas de Prata (25 anos), e você é o nosso convidado especial!

O evento terá entrada gratuita e contará com mais de 20 shows de artistas locais, apresentações culturais, mega praça de alimentação, brinquedos infláveis para a criançada, simulador de corrida, distribuição de pipoca e algodão doce, camarim de pintura, presença do Monster Pop Truck, missa campal, culto ecumênico, aulão de move dance, desfile de cosplays, mutirão de vacinação e sorteio de um caminhão de prêmios.

Serão três dias de muitas atrações para a família araucariense curtir e se divertir pra valer. Na sexta-feira (21) e sábado (22) a festa começa às 10h e vai até às 22 e no domingo (23) será das 10h às 21h.

Feirão

Paralelamente à festa Pop 25 Anos, acontece o 2º PopLar – Feirão de Imóveis Araucária, também no Parque Cachoeira. Serão milhares de imóveis à disposição da população araucariense e das pessoas que querem vir morar em um dos municípios que é considerado referência no Paraná.

O Feirão de Imóveis é promovido pelo jornal O Popular e tem o apoio da Caixa e da Prefeitura de Araucária. O público pode visitar os estandes no mesmo horário de funcionamento da festa: sexta e sábado das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 21h.

Apoiadora do PopLar, a Caixa, responsável por mais de 70% dos financiamentos da casa própria em todo o país, participará da Feira com estande exclusivo, onde os visitantes poderão simular financiamentos, como utilizar o FGTS na aquisição de imóveis e esclarecer dúvidas sobre linhas de crédito oferecidas pelo banco.

Entre as grandes construtoras e imobiliárias que participarão do Feirão estão a VKR, Elio Winter, Monte Azul, Araucasa, Imobiliária São Paulo, Causa Imóveis, Mundolar, Atitude Imóveis, Manoel Ozório Imóveis, LJC Imóveis, Vivalar, Multbrokers, Paulo Machado Assessoria Imobiliária e Companhia de Habitação de Araucária (Cohab). O Feirão também contará com estandes da Câmara de Araucária e diversas empresas.

Programação



Sexta-Feira 21 de abril

10H – Culto Ecumênico

15h – Hevelin Cristyne

16h – Edy Junior e Fael

17h – Duo Brothers

18h – Fernando Netto

19h –Celso Taborda

20h – Ivo Kalefi e Fábio

21h – Matheus Souza

Sábado 22 de abril

10h – Missa Campal

15h – Eveline Martins

16h – Paulla Lopes

16h – Wesoly Dom

17h – João Nogueira & Raffael

18h – Cavalo Baio e Os Pinho

19h – Rhuan Soares

20h – Banda Buda Bong

21h – Patrícia Santos

Domingo 23 de abril

10h – Aulão de Dança com Jeh e Jhon

14h às 18h – Cosplay

14h – Wesley Bachega

15h – Sr Barão

16h – Kleber Azevedo

17h – Banda Asteris

17h – Grupo Capoeira Show

18h – Jonas e Joel

19h – João Daniel e Rayssa

