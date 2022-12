Três foragidos foram presos pela Guarda Municipal

A Equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento quando foram realizadas abordagens na sexta-feira (16) e no sábado (17), que resultaram na prisão de três foragidos da Justiça.







A primeira ocorrência foi no dia 16, na Av. Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, às 18h15. O indivíduo tinha um mandado de prisão em seu nome, por não pagar pensão alimentícia dos filhos.

A segunda ocorrência aconteceu no mesmo dia, às 22h30, na Rua das Flores, quando um veículo Fiat Brava foi flagrado rodando sem nenhuma iluminação. A verificação foi feita e constou que o carro tinha várias pendências administrativas e estava sem condições de circulação. O nome do motorista foi checado, e ao descobrir que ele era procurado pela justiça, a equipe fez o encaminhamento para que fosse cumprido o mandado de prisão. O veículo foi recolhido para o pátio da Secretaria de Urbanismo.

A terceira ocorrência foi no sábado (17), na Rua Pedro de Alcântara Meira, no bairro Fazenda Velha, às 11h40 da manhã. O indivíduo foi rapidamente identificado como procurado pela justiça e ao fazer a checagem pelo Sistema/SESP PR, a Guarda Municipal confirmou o mandado de prisão e em seguida fez o encaminhamento do sujeito à Cadeia Pública de Araucária.