Três homens foram presos pela GM no início do mês de fevereiro

O primeiro sujeito foi preso na sexta-feira (03) às 23h, na Av. Presidente Costa e Silva, próximo à divisa do município. O homem de 20 anos, morador do bairro Caximba, em Curitiba, tinha posse de algumas embalagens de maconha, cocaína e crack. Ele já tinha passagens pela polícia por tráfico e outros crimes, devido a isso imediatamente recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

O segundo criminoso era procurado pela justiça, e após uma denúncia anônima, ele foi preso na manhã de sábado (04) na Av. das Araucárias, no bairro Chapada. A equipe da GM o abordou e realizou a identificação da vida pregressa via Sistema SESP/PR, assim confirmando o mandado de prisão em seu desfavor. O sujeito foi levado à cadeia para as providências cabíveis.

A terceira ocorrência aconteceu na Rua Acieli Beatriz Kobellarz, no bairro Capela Velha. Uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento na tarde de sábado (04), quando abordaram um indivíduo ao qual tinham conhecimento de que era foragido da justiça. E ao checar seus dados, foi confirmado o mandado de prisão em seu desfavor, sendo em seguida levado à cadeia para o cumprimento do mandado.