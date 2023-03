Três homens vão parar na Delegacia e um menor é apreendido por conta de drogas

No último sábado (04), após uma denúncia de uso de entorpecentes próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil, dois indivíduos foram detidos e um jovem de 13 anos foi apreendido pela Guarda Municipal. A abordagem aconteceu às 14h20, na Rua Bernardo Martini, no bairro Costeira. A GMA também apreendeu uma quantia de maconha e dois cigarros da mesma substância.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menor até a Delegacia de Polícia Civil. Os conselheiros solicitaram a presença do pai do adolescente para as devidas orientações.

Ameaçou a mãe

No início da madrugada deste domingo (05), um usuário de entorpecentes de 34 anos ameaçou a própria mãe, de 63 anos, além de outras pessoas que estavam na rua naquele momento. Uma equipe da GM foi até o endereço, na Rua Manoel Torquato da Rocha Reis, no bairro Costeira, e abordou o indivíduo.

A mãe do agressor, além de ter solicitado medida protetiva, também mostrou interesse em representar criminalmente contra o filho. Desse modo, a equipe deu voz de prisão ao agressor e o encaminhou à Delegacia para as providências cabíveis.