Três Jardins dá adeus ao sonho de ser campeão da Taça Paraná

Embora tenha vencido o jogo de volta das semifinais contra o Sartori por 2X1, o Três Jardins deu adeus ao sonho de conquistar o título da Taça Paraná 2023. O resultado não foi suficiente para chegar até a final. No jogo de ida o time havia perdido pelo placar de 3X1 e no segundo confronto tinha que vencer por uma diferença de dois gols para tentar levar a partida às penalidades ou vencer por mais de dois gols para conquistar definitivamente a vaga.

O técnico Marcos Franco lamentou o resultado, mas enalteceu a campanha do Três Jardins. “Infelizmente não foi dessa vez, porém valeu muito a pena porque chegamos bem perto da final. Agradecemos a diretoria e os jogadores, porque o empenho foi gigantesco. Sabemos que na fase do mata-mata todos os jogos são importantíssimos e o gol que tomamos nos minutos finais da partida de ida fez toda a diferença”, declarou Franco.

Ele ressaltou que o grande aprendizado para o clube e lembrou que a cultura de valorizar somente quando o time ganha, não vale para os Três Jardins. “Fizemos muito bem feito, com uma organização primorosa, dentro e fora do campo. Agora temos que pensar pra frente, não podemos parar”, completou.

A grande final da Taça Paraná 2023 colocará frente a frente o Novo Mundo, campeão da Suburbana de Curitiba, contra o Sartori, campeão da Liga de São José dos Pinhais. Caso não ocorra nenhuma alteração na tabela, o primeiro jogo da final acontece no domingo, 30 de abril, a partir das 15h30, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais.

