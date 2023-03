Três Jardins empata com o Ajax e segue na liderança do Grupo B

O Três Jardins já está classificado para as semifinais da Taça Paraná 2023. Apesar de ter ficado no empate de 1X1 com o Ajax/Milionários, o time araucariense segue na liderança do Grupo B. No jogo de sábado (11/03), no Centro Esportivo Costeira, os donos da casa saíram na frente com o gol de Jhow e o Ajax empatou ainda na primeira etapa com o gol de Matheus. “Foi um jogo difícil pra caramba, mas no final deu tudo certo, ficamos no empate, que já era o suficiente para nos classificarmos. É claro que somos ambiciosos e queremos encerrar a fase em primeiro do grupo, por isso temos que vencer o próximo jogo contra o Novo Mundo. Só temos mais uma partida nessa etapa e o nosso adversário ainda tem duas, por isso existe o risco de eles assumirem a primeira posição”, disse o técnico Marquinhos Franco.

A disputa pela liderança do Grupo B entre o Três Jardins e o Novo Mundo, que precisa de apenas um empate para também confirmar a classificação, será no próximo sábado (25), às 15h30, no Estádio Arena Vermelha Stadium, em Curitiba.

Edição n. 1355