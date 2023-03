Três Jardins empata mais uma partida e segue em 1º do Grupo B

Classificado para as semifinais da Taça Paraná 2023 por antecipação, o Três Jardins ainda não sabe quem será seu primeiro adversário na nova etapa. No sábado (25/03) o time empatou novamente com o Novo Mundo, em um jogo bastante equilibrado. Aleksander, destaque da equipe araucariense, abriu o placar já na casa dos 40 minutos do primeiro tempo, mas minutos depois o craque da Suburbana 2022, Bruninho, deixou tudo igual.

Com este resultado o Três Jardins ainda é o líder da tabela de classificação do Grupo B, com 6 pontos, porém corre o risco de cair de posição. O Novo Mundo enfrentará o Ajax /Milionários, que não tem mais chances de classificação, e se empatar o jogo, assume a primeira posição, já que tem saldo de gols melhor do que o time araucariense. Só uma derrota deixaria o alvirrubro na segunda posição.

“Jogamos muito bem contra o favorito ao título, foi uma partida super equilibrada e estamos muito felizes. Diante desse resultado, nossas expectativas para as semifinais são as melhores possíveis”, comentou o técnico Marquinhos Franco. Segundo ele, o time folgará na rodada do próximo domingo (02/04), que definirá o adversário do Três Jardins na semifinal, que pode ser o EC XV de Novembro ou o Sartori.

