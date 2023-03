Três Jardins enfrentará o Milionários Ajax pela 4ª rodada da Taça Paraná

Após uma rodada de folga na Taça Paraná 2023, o Três Jardins volta a campo para enfrentar o Milionários Ajax, que foi o seu primeiro adversário na competição. A partida será neste sábado (18/03), às 15h30, no Centro Esportivo Costeira e o time espera repetir o mesmo desempenho do primeiro jogo, quando venceu o Ajax por 1X0.

O próximo confronto da equipe araucariense será contra o Novo Mundo FC, no sábado (25), às 15h30, na Arena Vermelha Stadium, que fica no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Esta será a última partida válida pela fase classificatória e o Três Jardins vai buscar uma vaga para as semifinais.

Edição n. 1354