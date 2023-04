Três Jardins enfrentará o Sartori de São José dos Pinhais na semifinal

A Taça Paraná 2023 está entrando na reta final e o time do Três Jardins, representante de Araucária na competição, se prepara para enfrentar seu adversário da semifinal, o Sartori de São José dos Pinhais. No cruzamento, o time da casa (2º colocado do Grupo B) enfrentará o líder do Grupo A. A outra semifinal será entre o XV de Novembro (2º do grupo A) contra o Novo Mundo (1º do Grupo B).

O primeiro jogo do Três Jardins será no sábado (15/02), às 15h30, no Centro Esportivo Costeira, e a segunda partida no dia 22/04, em São José dos Pinhais. O terceiro, em caso de cada time vencer um jogo, ainda não tem data definida. “Nossas expectativas são as melhores possíveis, estamos treinando firma para conseguir uma vitória já no primeiro jogo”, disse o técnico Marquinhos Franco.

Edição n. 1357