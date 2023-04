Três Jardins fará seu primeiro jogo da semifinal contra o Sartori

O time do Três Jardins está confiante na busca pelo título da Taça Paraná 2023. Classificado para a semifinal por antecipação, fará seu primeiro jogo no próximo sábado (15/04) contra o Sartori de São José dos Pinhais.

Segundo o técnico Marquinhos Franco, o adversário joga no mesmo nível e a expectativa é de um jogo bastante difícil e equilibrado. “Estamos nos ajustando para fazer um bom jogo e as expectativas são as melhores possíveis. Afinal, não é todo dia que um time disputa uma semifinal de Taça Paraná”, afirma.

O primeiro jogo será às 15h30, no Centro Esportivo Costeira, e a segunda partida está prevista para domingo (23/04), no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais. O terceiro jogo, em caso de uma vitória para cada time, ainda não tem data definida. “Esperamos que o Três Jardins seja merecedor e chegue à final. Queremos demais este título, mas temos consciência que teremos jogos bem complicados pela frente”, conclui o técnico.

