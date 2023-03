Três jardins faz ótima partida e sistema defensivo funciona em vitória contra o AAFG/Ajax

O Três Jardins enfrentou o AAFG/Ajax de Guarapuava fora de casa durante sua estreia na 58ª Taça Paraná 2023. Com um único gol do jogo marcado por Alexsander, aos 21 minutos do primeiro tempo, o time conquistou sua primeira vitória na competição. “Foi um jogo bem difícil, muito disputado, os adversários tinham muitos jogadores profissionais e chegaram a ficar mais tempo com a posse de bola. Felizmente suportamos a pressão, marcamos o gol e conseguimos segurar o resultado. Nosso sistema defensivo funcionou”, disse o treinador Marcos Franco.

A partida aconteceu no Estádio Rubens de Mello, em Guarapuava e chamou a atenção das torcidas pelo grande número de cartões amarelos aplicados pelo árbitro Selmo Pedro dos Anjos Neto. Ao todo foram sete amarelos, sendo quatro no primeiro tempo e três na etapa complementar, número que demonstra que o embate foi de forte marcação.

No sábado (04/03), às 15h30, o Três Jardins entra em campo para sua segunda partida. Enfrentará o Novo Mundo FC em casa, no Estádio do Costeira. “Esperamos nossa torcida no estádio para incentivar e impulsionar o time na busca de mais uma vitória no campeonato”, convida Marcos.