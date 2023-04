Três Jardins perde para o Sartori na ida das semifinais da Taça Paraná

No último sábado (15/04), Três Jardins e Sartori jogaram no Centro Esportivo Costeira se enfrentaram pelo jogo de ida das semifinais da Taça Paraná 2023. O time da casa se saiu melhor na etapa inicial, mas os visitantes reverteram e na etapa complementar mandaram na partida, fechando o placar em 3X1.

O duelo foi a primeira parte de um confronto de 180 minutos que valendo uma vaga para a final da competição. De um lado o Três Jardins, vice-líder do grupo B e até então dono da defesa menos vazada com três gols sofridos, do outro o Sartori, líder do grupo A e dono do ataque mais positivo da Taça, até então com 10 gols marcados.

“Foi um jogo bem complicado e muito difícil. No primeiro tempo conseguimos jogar um pouco mais, mas na segunda etapa, com a saída do Victor Tilly, nosso time perdeu muito o meio de campo e eles souberam aproveitar. Mas não está definido ainda, temos plenas condições de reverter no próximo jogo”, declarou o técnico Marcos Franco.

Próxima partida

O duelo de volta entre o Três Jardins e o Sartori será no próximo sábado (22), às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais. Por conta do regulamento, o Sartori pode até perder por um gol de diferença que irá se classificar para a decisão da Taça. Já o Três Jardins precisa vencer por uma vantagem de dois ou mais gols no placar.

Foto: Vinicius do Prado/ Agência Drap.

Edição n. 1359