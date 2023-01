Três Jardins prepara equipes para a estreia na Taça Paraná 2023

O Três Jardins FC está acelerando os preparativos para a estreia na Taça Paraná 2023, prevista para acontecer nas próximas semanas. O arbitral da competição será nesta quinta-feira (12/01), na sede da Federação Paranaense de Futebol (FPF), em Curitiba. Na reunião entre a federação e os times participantes serão definidas a data de início da competição e a forma de disputa.







Os times do juvenil e do adulto do Três Jardins garantiram suas vagas após conquistarem os títulos de campeões do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2022. Esta será a terceira participação da categoria juvenil na Taça Paraná, já o time adulto participará pela primeira vez. “Estamos montando os times e vamos realizar alguns amistosos até o dia da estreia. Dessa vez queremos trazer o título para Araucária”, disse o técnico Marquinhos Franco. Segundo ele, os treinos e os mandos de jogos dos times da casa serão no campo do Costeira.

O Três Jardins foi fundado em 1998 e seu atual presidente é Marcos William (Dentinho), um entusiasta que acredita no potencial das equipes para chegar à uma final. “Daremos o nosso melhor para trazermos os dois troféus para casa, tanto no juvenil quanto no adulto”, confia o desportista, que há 8 anos comanda o clube.

Veja os times participantes da competição

Os times que irão participar da 6ª Taça Paraná – categoria Juvenil são os seguintes: Trieste FC (Curitiba), Clube Desportivo Paranaense (Curitiba), Três Jardins FC (Araucária), AD Independente Ltda (Campo Largo), SE Rosário Central (Colombo), AE Danúbio (Guarapuava) e Parma FC (São José dos Pinhais).

Na categoria Adulto os participantes da 58ª edição da competição são o ABE Novo Mundo FC (Curitiba), Vila Fanny FC (Curitiba), Três Jardins FC (Araucária), União Serrano EC (Campo Largo), EC XV de Novembro (Colombo), AAFG/Ajax (Guarapuava) e EC Sartori (São José dos Pinhais).