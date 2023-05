Três Jardins terá peneira para montar time juvenil que disputará a Taça das Favelas 2023

O time juvenil do Três Jardins vai participar pela primeira vez da Taça das Favelas, maior competição mundial entre comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e está organizando uma seletiva para selecionar jovens que irão compor o time para esse torneio. A peneira acontecerá na próxima terça-feira (23/05), às 15h30, na Praça do Tayrá, localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 868, bairro Cachoeira.

Poderão participar jovens nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008. A proposta do clube é selecionar 30 jogadores para disputar a 4ª edição do campeonato.

A Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas (CUFA), com a produção da InFavela, empresa da Favela Holding. O torneio é anual, com início no mês de junho e duração de quatro meses. Mais informações sobre a peneira do Três Jardins poderão ser obtidas pelo fone (41) 99985-1516.

Foto: Divulgação.