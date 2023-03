Três mandados de prisão foram registrados nos últimos dias

Na última segunda-feira (27) por volta das 20h30, uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela Rua Goiás, no bairro Jd. Iguaçu, quando um homem, ao avistar a viatura, jogou algo no bueiro.

Por se tratar de um local conhecido como ponto de venda e uso de entorpecentes, imediatamente a equipe realizou a abordagem. Foi encontrado R$ 86,00 em notas trocadas, porém o homem não possuía drogas consigo.

Ao checar sua identidade no Sistema SESP PR, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas. O sujeito foi preso e conduzido à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

A outra situação aconteceu no Fórum Criminal de Araucária. O sujeito foi até o local buscar informações, e ao inserir seus dados pessoais no Sistema do Judiciário, constou um mandado de prisão em seu desfavor. O responsável pela consulta acionou a Guarda Municipal, que enviou uma equipe até o local. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as medidas cabíveis.

A última prisão aconteceu na quarta-feira (01), quando a GM recebeu denúncias de comerciantes dizendo haver um indivíduo observando seus comércios. Uma equipe que patrulhava pela Rua Carlos Cavalcanti abordou o homem com as características repassadas pelos comerciantes, mas nada ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao checar sua vida pregressa, foi constado um mandado de prisão em seu desfavor.

O foragido recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

Foto: GM Matiak.