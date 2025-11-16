No final da tarde de sábado, 15 de novembro, uma equipe do Grupamento Tático de Motos da Guarda Municipal (GTM) estava realizando um patrulhamento pela região do Terminal do Vila Angélica, quando avistou na Avenida das Araucárias, três motocicletas circulando com escapamento aberto, em alta velocidade e com uma delas sem placa.

Os agentes fizeram acompanhamento do trio e realizaram a abordagem em uma rua próxima do Terminal. Os guardas constataram que dois dos três condutores não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o terceiro estava com pendências administrativas.\Diante disso, as motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para o pátio do Departamento de Trânsito, e os condutores foram liberados.