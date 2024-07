Três times araucarienses estrearão na Taça das Favelas no domingo (14)

O time araucariense Favela Favorita fez sua estreia na Taça das Favelas no domingo (07/07), porém já foi eliminado da competição, a qual tem um esquema mata-mata. O time empatou com a Favela Jardim Claudia em 1X1 e a decisão foi levada para os pênaltis, onde a equipe de Araucária acabou perdendo por 3X2.

O Favela Favorita também irá participar na categoria feminina, e vai estrear no dia 04 de agosto, às 9h30, contra o Favela Caiçara Antônia.

Os outros três times que representam Araucária na competição vão estrear no próximo domingo (14). O Favela Tupy jogará domingo, às 12h30, contra o Favela Vila Torres; às 18h30 o Favela Costeira enfrentará a Favela Vila Macedo; e às 20h o Favela Jatobá terá como adversário o Favela Vila Nova Esperança, às 20h. Todos os jogos serão realizados no campo do União Capão Raso Futebol Clube.

Organizada pela CUFA desde 2012, a Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo. No Paraná, a primeira edição aconteceu em 2018, com 48 equipes e mais de mil jovens. Após a suspensão em 2020 e 2021 devido à pandemia, o torneio voltou em 2022, e em 2023 registrou o dobro de favelas participantes.

