Três trechos terão modificações nos sentidos a partir de segunda (11/09)

De acordo com o Departamento de Trânsito de Araucária, a partir dessa segunda-feira (11/09), três ruas terão seus sentidos modificados, visando melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança de pedestres.

Os trechos serão: a Travessa Leonardo Boçon, no Barigui, que ficará com sentido único, vindo da Av. das Araucárias e indo para a R. Vitório Sfendrych. A outra mudança ocorrerá na retirada da divisória da Av. das Nações, em frente a Escola Marcos Freire, onde a rua ficará sentido a Emídio Lemos. Importante esclarecer que a modificação será apenas na quadra em frente ao colégio. Além disso, a quadra lateral do colégio também será alterada: a R. Francisco Gondek ficará com apenas um sentido, sendo apenas em direção à Av. das Nações.

Haverá agentes de trânsito para orientar enquanto ocorrer obras na via, além de sinalização nos locais para auxiliar os motoristas e pedestres.