Treta na PR 423: Polícia Civil já identificou o motorista do Tempra

A Polícia Civil do Paraná investiga uma briga de trânsito que ocorreu no sábado, 20 de julho, na PR 423, rodovia que liga Araucária e Campo Largo, e que por pouco não acabou em tragédia. A cena foi filmada por um motorista que seguia atrás e no vídeo é possível perceber que um Tempra prata faz uma ultrapassagem em um caminhão e, logo em seguida, retorna para a pista, bloqueando o veículo pesado.

O caminhoneiro tenta seguir viagem, porém o motorista do Tempra desce do veículo e, aparentemente furioso, se pendura na porta do caminhão, e quebra o retrovisor. O caminhoneiro também se irrita, dá marcha à ré e colide contra o veículo menor, empurrando-o para o acostamento. Após a briga, o caminhoneiro deixou o local, enquanto o motorista do Tempra precisou acionar um guincho para remover seu veículo.

Ainda pelo vídeo, é possível perceber que um terceiro veículo que vinha no mesmo sentido que os dois motoristas, teve que desviar para não colidir com o Tempra, que estava praticamente atravessado na pista. Motoristas que vinham em sentido contrário também tiveram que aguardar a “treta” acabar e a pista ficar liberada, para poder continuar a viagem.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária, que já identificou o motorista do Tempra. “Esse motorista deverá se apresentar e prestar declaração ainda essa semana”, disse o delegado Felipe Martins.

Ele reforça que a polícia trabalha no sentido de identificar o condutor do caminhão. “Os dois condutores envolvidos na briga colocaram em risco os demais motoristas que passaram pela rodovia naquele momento. A maior contribuição no momento seria a identificação da placa do caminhão. No entanto, as pessoas que se sentiram prejudicadas devem registrar um boletim de ocorrência, isso vai nos ajudar nas investigações”, afirmou.

Ainda segundo o delegado Felipe Martins, é cedo para firmar todas as condutas criminosas pelas quais os motoristas poderão responder. “Estamos analisando a situação, porém podemos adiantar que se trata de um caso que envolve direção perigosa, dano e lesão corporal”, explicou o delegado.

O boletim de ocorrência (BO) pode ser registrado pela internet, sem que o cidadão precise comparecer a uma Delegacia da PCPR. O link é https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO

Confira o vídeo: