Trevo problemático

Uma das primeiras intervenções do Hissan ao assumir a cidade em 2017 foi asfaltar e sinalizar o acesso ao trevo da rodovia do Xisto pela rua Marcelino Jasinski. Um problema enorme envolvendo município, estado e união e os buracos oriundos do trafego neste cruzamento foi então solucionado pavimentando este acesso.

O tempo passou, o transito aumentou, a região congestionou e agora as filas estão enormes diariamente principalmente entre 7 e 8 horas da manhã a ponto dos usuários pensar no absurdo de se instalar sinaleiro nas alças de acesso do Trevo, que pasmem, existe justamente para facilitar acessos sem necessitar sinaleiros.

O trevo foi projetado inicialmente para interligar o trafego PR 423 com a BR 476, rodovia do Xisto, ou seja, para escoar os produtos da refinaria em direção ao interior do Estado, mas com o crescimento da cidade, o local ficou central no quadro urbano e com um transito praticamente caóticos em determinados períodos.

Existem varias soluções para amenizar a situação atual na região como, por exemplo, orientar usuários a utilizar a alça da CSN, hoje utilizada quase que exclusivamente pela empresa, para todos acessar a Rodovia do Xisto após a trincheira da PR 423. Incentivar o uso da Avenida dos Pinheirais como acesso principal das Distribuidoras de Gases e Combustíveis, inclusive ela foi projetada para se interligar na PR 423. Futuramente prolongar a PR 423 além da trincheira permitindo assim criar binários que desafogam os gargalos do transito.

Enfim, bom trânsito oferece várias saídas incentivando trajetos alternativos bem sinalizados.