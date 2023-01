TRIAR divulga nova linha e rotas de ônibus a partir do dia 1 de fevereiro

A partir de 1 de fevereiro, o transporte coletivo de Araucária (TRIAR) implementará sete novos ônibus que serão responsáveis pelo reforço de linhas já existentes, e também pela operação de uma nova linha: a “Manoel Ribas/Angélica”. A ampliação da frota e a melhoria do sistema se fizeram necessárias com base no estudo realizado pela Superintendência de Transporte Coletivo, que já comunicou às empresas sobre os preparativos necessários para levar as melhorias aos usuários.







A nova linha “Manoel Ribas/Angélica” (05), circulará pela rua Manoel Ribas até o Terminal Angélica. O início do trajeto será na rua Artur Klas com a rua Minas Gerais. Essa nova linha será um reforço durante as manhãs para as demais linhas que passam pela Manoel Ribas, oferecendo mais conforto aos passageiros dessa região. No período da tarde, os veículos da nova linha serão utilizados nas linhas L01, L2 e Hortência/Angélica (03).

Com mais veículos, ainda será possível reforçar o atendimento nas linhas “São Francisco (24)” e “Costeira/Dampezzo (25)”. Outra linha que será beneficiada é a “Linha 04”, que atende a região do Jardim Condor ao Terminal Angélica. Com ampliação da frota, essa linha, que funciona como reforço da “Califórnia/CSU (11)”, também operará na hora do almoço.

A Prefeitura divulgará outros detalhes sobre a ampliação de frota e operação da nova linha em período próximo ao mês de fevereiro.