TRIAR já emitiu mais de 1.000 novos cartões transporte em 10 dias

Faltando dez dias para que os cartões-transporte da URBS deixem de ser aceitos nos ônibus do TRIAR, a Superintendência de Transporte Coletivo da Prefeitura reforça o chamamento para que os passageiros façam o cartão do Município.

Nos últimos dez dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), foram emitidos 1.041 novos cartões-transporte do TRIAR. Embora o número mostre que os usuários estão atentos à mudança, a Prefeitura trabalha para, pelo menos, dobrar a quantidade de emissões até o final do mês. Além disso, 54 novas empresas já se cadastraram junto à SMPL para adquirir créditos para seus funcionários, sendo que – destas – 16 já efetuaram recargas nos cartões.

Para facilitar a vida dos usuários, a Superintendência até montou um ponto de emissão de cartões dentro do Terminal Angélica. Ele ficará lá até o dia 31 de maio e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados também há atendimento, só que das 9h às 17h.

Para solicitar o cartão-transporte do TRIAR, que fica pronto na hora, o usuário precisa apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. A primeira via do cartão é emitida gratuitamente. Além do ponto avançado no Vila Angélica, também é possível emitir o cartão no Terminal Rodoviário Central.

O chamamento para que os usuários do sistema TRIAR façam urgentemente o cartão-transporte do Município se deu porque a Prefeitura de Curitiba decidiu rescindir o termo de cooperação que mantinha com a Prefeitura de Araucária. Era esse acordo que permitia que quem tinha o cartão da URBS pudesse acessar os ônibus do TRIAR.

Com a decisão da Prefeitura de Curitiba, a partir de 1º de junho, os usuários que possuíam o cartão da URBS terão que fazer o cartão-transporte de Araucária para embarcar nos ônibus do TRIAR ou pagar a passagem em dinheiro. A estimativa da SMPL é que essa desintegração dos cartões afete entre 3 e 6 mil passageiros por dia. “São pessoas que utilizavam os cartões fornecidos muitas vezes por suas empresas e que acabavam não fazendo o cartão do TRIAR”, explicou Samuel Almeida da Silva, secretário de Planejamento.

Embora a emissão do cartão do TRIAR possa gerar um pouco de transtorno, a notícia boa para usuários e empregadores é que – na prática – ao fazer o cartão do Município ambos economizarão. Isso porque quem utiliza o cartão da URBS nos ônibus do TRIAR acaba pagando mais caro pela passagem.

Acontece que ao embarcar no TRIAR e utilizar o cartão da URBS é debitado do usuário um crédito no valor de R$ 4,50, muito embora a passagem na cidade seja R$ 2,20. Já quem utiliza o cartão do TRIAR tem debitado somente R$ 2,20.

A Secretaria de Planejamento ressalta ainda que a única mudança é essa impossibilidade de se utilizar os cartões da URBS nos ônibus do TRIAR. Toda a questão da integração, com os passageiros podendo acessar os terminais de Curitiba, permanece como está.

