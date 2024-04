TRIAR será gratuito para inscrição, transferência e regularização eleitoral em dois finais de semana: veja as datas!

Atendendo a uma solicitação da Justiça Eleitoral do Paraná, a Prefeitura de Araucária, por meio da Superintendência de Transporte Coletivo, informa que nos dias 13 e 14 de abril e 04 e 05 de maio, haverá gratuidade nas linhas de ônibus do TRIAR. A medida, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR), visa dar oportunidade para que jovens de 15 a 18 anos façam seu título de eleitor, bem como os demais eleitores regularizem sua situação eleitoral antes do prazo final de 8 de maio. O Fórum Eleitoral de Araucária atenderá das 9h às 16 horas nos dois fins de semana em que ocorrem a gratuidade no TRIAR.

Dessa forma, tanto embarque quanto desembarque ocorrerão, excepcionalmente, em 13 e 14/04 e 04 e 05/05, via portas traseiras dos veículos e sem necessidade de ter o cartão transporte do TRIAR.

O Fórum Eleitoral (Central de Atendimento ao Eleitor) fica na rua Francisco Dranka, 1079, Vila Nova, próximo ao Tribunal de Justiça de Araucária (Fórum) e à sede da Ordem dos Advogados de Araucária (OAB).