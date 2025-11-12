A triatleta Ana Paula de Oliveira garantiu sua vaga para o Campeonato Mundial de Ironman 70.3 que será realizado em setembro de 2026, em Nice, na França, considerada o berço europeu do triathlon de longa distância. A classificação veio após sua excelente performance no IronMan 70.3 disputado em Florianópolis, no dia 26 de outubro.

O 70.3 é uma prova com alto grau de dificuldade, composta por 1.900 metros de natação no mar, 90 km de pedal e 21 km de corrida. Os atletas nadarão nas águas azuis da Côte d’Azur, o percurso de bicicleta será pelo interior histórico dos Alpes Marítimos e a corrida ao longo da famosa avenida Promenade des Anglais, em meio a uma multidão de pessoas aplaudindo.

“A prova em Floripa foi uma das mais desafiadoras que já enfrentei. O mar estava revolto, vi muitas pessoas desistindo, porém consegui manter a calma e finalizar a natação para iniciar a transição da bike, onde acelerei e fiz mais força. Posteriormente, corri 21 km mantendo o ritmo e sempre pensando no Mundial. Finalizei a prova cravando um recorde pessoal de 5 horas e 23 minutos e garanti a tão sonhada vaga”, comemora a atleta.

Ana, que treina na Academia Benefit Natação, diz que o auge da temporada do Triatlon Ironman 70.3 é o Campeonato Mundial e o objetivo final da corrida para muitos triatletas é garantir o seu lugar na linha de chegada e estar entre os finalistas mais rápidos da sua faixa etária. “Em qualquer corrida Ironman 70.3 realizada globalmente, o aceite da vaga deve ser feito pessoalmente, o atleta precisa participar da cerimônia de premiação pós-corrida, e caso não esteja presente perde a vaga”, ilustra Ana.

Edição n.º 1490.