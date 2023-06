Triatleta araucariense Fábio Turra supera os desafios do Ironman 2023

O araucariense Fábio José Turra participou no domingo (28/05), da maior prova de triathlon da América Latina, o Ironman, que este ano entrou na sua 22ª edição. A competição aconteceu no balneário de Jurerê Internacional, em Florianópolis, e reuniu atletas de mais de 40 países. Este foi o segundo Ironman de Turra e dessa vez ele decidiu fazer para acompanhar o irmão, que tinha o sonho de participar do Ironman.

Essa prova só acontece uma vez por ano no Brasil e contou com 3.800m de natação, 180 Km de bike e 42 Km de corrida. A primeira vez que Fábio Turra fez o Ironman, em 2017, completou com 12h30min, esse ano ele conseguiu melhorar a marca para 12h12min, apesar das condições da prova, que estavam bastante severas. “O mar estava muito agitado devido ao vento e a natação em águas abertas foi desafiadora demais. Durante o ciclismo, os ventos maltrataram os competidores, as rajadas atingiram entre 40 a 50km/h, tornando o percurso muito mais pesado e perigoso, com riscos de acidentes. O frio também judiou bastante da gente, os músculos não aqueceram, ficaram rígidos e a digestão da alimentação, à base de pão bisnaguinha, batata e carbogel, ficava parada no estômago”, relata o atleta.

Fábio contou que ainda durante a corrida foi visível o desgaste dos atletas além do previsto durante o trajeto de bike. Eles já chegaram na área de transição tontos, vomitando, passando mal e até com sintomas de hipotermia, muitos sendo obrigados a abandonar o tão esperado sonho de se tornarem Ironman.

“Aguentar uma maratona depois de todo esse esforço é uma prova de fogo. Já sou triatleta há mais de 20 anos e para essa prova em específico tive um treino focado de 6 meses, com acompanhamento nutricional da Bruna Padilha, de Araucária, além de acompanhamento médico cardiovascular e de sangue. Ainda assim, embora tenha me preparado para concluir a maratona em 3h40min, acabei concluindo com 4h19min”, disse o atleta. Turra faz parte da equipe de ciclismo Cicles Archelau e recebe assessoria da equipe de triathlon IRX.

