Tribunal de Contas dá nota 8,63 para a Educação de Araucária

Em 2023, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu nota 8,63 a Educação oferecida aos moradores de Araucária pela rede municipal de ensino, responsável pela gestão da educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.

A nota consta do painel interativo disponibilizado pelo TCE em seu site para que os cidadãos possam comparar a evolução da política pública, Educação e de outras seis áreas da administração pública em todos os 399 municípios do Paraná.

No caso da Educação, a ferramenta leva em conta diversas métricas, como as instalações das unidades escolares, equipamentos dessas unidades, serviço de transporte escolar, serviço de alimentação escolar, instrumentos de planejamento educacional, acesso e permanência, práticas pedagógicas e gestão de pessoas.

A nova ferramenta é relativamente nova no site do TCE, mas já permite analisar a estrutura da Educação no Município nos anos de 2022 e 2023 e, por consequência, entender se a política pública em questão evoluiu ou regrediu. No caso de Araucária, ela evoluiu. Tanto é que, em 2022, a cidade havia recebido nota 7,60 e – em 2023 – subiu para 8,63.

Segundo a assessoria de comunicação do TCE, a nota foi obtida por meio da aplicação de questionários com interlocutores municipais, sendo que a partir do exercício de 2022 esses questionários passaram a compor uma das etapas de análise do novo modelo de Prestação de Contas Anual (PCA) Municipal, implantado pelo Tribunal por meio do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov).

Para a secretária de Educação, Adriana Palmieri, a nota obtida por Araucária junto ao Tribunal de Contas confirma a prioridade dada pela gestão do prefeito Hissam Hussein Dehaini ao setor. “É importante lembrar que a educação municipal em Araucária passou por uma grande revolução nos últimos anos, com milhões investidos na melhoria da infraestrutura educacional da cidade, seja com a construção, reforma e ampliação de dezenas de escolas e cmei’s; inúmeras capacitações dos servidores; contratações de novos funcionários; alimentação escolar de alta qualidade e cardápio divulgado mensalmente no site da Prefeitura; melhorias no transporte escolar; disponibilização de material pedagógico de apoio aos estudantes; entre outros progressos”, analisa.