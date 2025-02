Tribunal de Contas premia Câmara de Araucária por transparência

A Câmara Municipal de Araucária é a mais transparente dentre todas da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). É o que mostra um ranking do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) divulgado recentemente. Considerando todas as 399 cidades do Paraná, a Casa Legislativa araucariense aparece na 73ª posição.

O ranking em questão é o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), que mede a transparência dos dados e informações públicas entre o Legislativo e Executivo dos municípios paranaenses.

Os números divulgados pelo Tribunal de Contas, mostram que a Câmara de Araucária alcançou um percentual de transparência de 94,31%. A nota máxima que poderia ser alcançada era de 100%. Com a nota, o Poder Legislativo municipal saltou do 209º lugar para 73º dentre todas as cidades do Paraná quando considerada a edição anterior do levantamento, conquistando chamado Selo Ouro de Transparência.

Selo dourado foi comemorado pela Câmara de Araucária. O auditor de controle interno da Casa, João Edenilson Penter detalhou algumas das práticas adotadas pelo Legislativo para melhorar seu índice anterior. “De início foi feita uma auditoria avaliando os dados em que as notas eram abaixo do esperado e buscamos ajustar esses índices e os colocamos num filtro em que pudéssemos melhorar a transparência”, afirmou. Com a estratégia traçada, o setor da Câmara responsável por alimentar os dados junto ao site do Tribunal de Contas entrou em ação.

Coube a servidora Nathália Novak Drus a missão de alimentar os dados seguindo as orientações da controladoria da Câmara. “Levamos três meses para buscar as informações e inserir os dados. Sobre a parte de obras, por exemplo, não tínhamos informação alguma e precisamos detalha-los ao Tribunal”, diz.

Embora a evolução tenha sido considerável, o objetivo da Câmara é melhorar ainda mais seu desempenho para a próxima edição do ranking. “Alguns pontos que vão garantir uma elevação no índice ITP são complexos e demandam tempo. Por exemplo, não atingimos uma pontuação satisfatória em itens da alimentação de dados legislativos, como aprovação de lei, alteração de norma. Mas estamos em busca de melhorar”, garantiu a controladora interna da Câmara, Edinauva Rodrigues de Oliveira.

Entenda o ITP

O Índice de Transparência da Administração Pública (ITP-TCE/PR) é um parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná para medir, em parceria com a sociedade, o grau de transparência dos portais eletrônicos dos entes públicos. O método foi desenvolvido no ano de 2018.

O objetivo principal da compilação do índice é que a administração pública, no Estado do Paraná, possa ser considerada referência nacional em matéria de transparência.

Edição n.º 1453.