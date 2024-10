Tribunal do Juri absolve homem que era acusado de matar o próprio irmão  

Vilmar Martins de Alencar, acusado de matar seu próprio irmão José Martins de Alencar, em 2006, foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária, durante julgamento realizado no dia 24 de outubro. Os jurados entenderam ser ele o autor das lesões que levaram José a óbito, porém decidiram pela sua absolvição. Vilmar já respondia pelo crime em liberdade.

O crime aconteceu no dia 30 de novembro de 2006, por volta das 22h, na Rua Sônia Maria Budziak, no jardim Arvoredo. O denunciado Vilmar Martins efetuou disparos com um revólver calibre 38 contra seu irmão José Martins, que lhe atingiram a cabeça e o levaram a óbito. Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o advogado que defendeu o réu alegou que ele agiu em legítima defesa.

Edição n.º 1439.