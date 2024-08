Tribunal do Júri absolve réu que respondia por tentativa de homicídio

Na terça-feira, 06 de agosto, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária absolveu o réu Milton Ortiz, acusado de tentar matar José Irlan da Silva, em 2022. Esse júri estava marcado para o dia 11 de julho e acabou sendo redesignado para essa data. Por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito, porém decidiram absolver o acusado.

Milton foi preso em flagrante desde a data do crime e permaneceu detido até o julgamento, quando teve seu alvará de soltura expedido pela Juíza Marina Lorena Pasqualotto, que presidiu o Tribunal do Júri.

Relembre o crime

O crime aconteceu em 13 de outubro de 2022, na calçada que dá acesso à residência do denunciado Milton Ortiz, localizada no bairro Capela Velha. Ele usou uma faca de açougueiro para atingir a vítima José Irlan na região do abdômen. Segundo denúncia do Ministério Público, Milton atingiu José Irlan com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ao ser atingido pela facada, José ficou gravemente ferido e precisou de ressuscitação e internamento em unidade de terapia intensiva – UTI, vindo a se recuperar posteriormente.