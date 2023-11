Tribunal do Juri condena dois réus por homicídio ocorrido em 2020 no bairro Capela Velha

O Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária condenou na terça-feira (14/11) os réus Fabio Junior de Oliveira e Maicon Jose Kaczmarek, por terem assassinado a facadas Luiz Carlos Mendes. O crime aconteceu na noite do dia 4 de dezembro de 2020, na Rua Arara, bairro Capela Velha.

Fabio foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado e Maicon a 12 anos, também em regime fechado, os dois já estavam presos provisoriamente por aproximadamente dois anos, 10 meses e 26 dias, e agora terão que cumprir o restante da pena que lhes foi imputada.

Relembre o crime

No dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 22h54min, quando Luiz Carlos passou de moto em frente à residência dos seus algozes, foi surpreendido por um deles, que lhe golpeou pelas costas, enquanto o outro o atacava pela frente, puxando-o para o chão. Com a vítima já caída no chão, a dupla desferiu cerca de 17 golpes de faca pelo seu corpo, matando-a, conforme mostraram imagens de uma câmera de segurança.

Segundo apurado nas investigações, Luiz seria inimigo da dupla e teria passado em frente à residência dos mesmos, eles estariam conversando com os ocupantes de um veículo Hyundai/HB20, cujos ocupantes não foram identificados. Quando os dois viram Luiz, correram para o interior da casa e pegaram cada um uma faca, voltando para a rua, momento em que a vítima novamente passou. Então eles surpreenderam a vítima e pararam a sua motocicleta, deram as facadas e fugiram em seguida.

Quando a polícia chegou no local do crime, o corpo de Luiz estava caído ao lado de uma motocicleta Honda, que estava tombada e ainda funcionando. A vítima ainda usava o capacete preso na cabeça e apresentava escoriações nas pernas, levando a crer que antes de morrer havia entrado em luta corporal com seus assassinos.

