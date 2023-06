Tribunal do Júri condena dois réus por um triplo homicídio ocorrido em 2010

Na quinta-feira 22 de junho, o Tribunal do Júri de Araucária condenou dois réus por um triplo homicídio ocorrido no ano de 2010, na ocupação irregular da Portelinha. O crime foi tão bárbaro que chocou a comunidade de Araucária, pois entre as vítimas estava um bebê de apenas 6 meses de idade. Na sessão de julgamento os jurados votaram pela condenação do réu David de Santana a 46 anos e 8 meses de reclusão e Jhonatan Santana foi condenado a 40 anos de reclusão, ambos em regime fechado.

Jhonatan, que já estava preso por outro crime, foi escoltado pela polícia até a sessão do Tribunal, já David não compareceu, seu julgamento foi “cadeira vazia”. Após as sentenças de ambos serem proferidas, a juíza de direito substituta Helênika Valente de Souza Pinto, expediu mandados de prisão preventiva contra os dois. Jhonatan seguirá preso e irá responder por mais esse crime e David agora é um foragido da justiça.

Relembre o crime

No dia 26 de junho de 2010, por volta das 22h30, David de Santana e Jonathan Santana, juntamente com outros três indivíduos, invadiram uma residência localizada na rua Três de Abril, na ocupação irregular da Portelinha, no bairro Capela Velha.

Eles arrombaram a porta com chutes e sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação, já que foram pegas de surpresa, dispararam vários tiros. Yuri Christian Feringer Soares, sua companheira Ana Júlia Aragão Cardoso Feringer e a filha do casal Juliana Rosa Cardoso Feringer de apenas 6 meses de idade, foram assassinados de maneira cruel. Segundo as investigações, o crime foi motivado por dívidas de drogas, o casal estava devendo para os assassinos.

