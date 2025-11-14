Na terça-feira, 11 de novembro, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária condenou o réu Bruno Gonçalves de Campos a 15 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, pelo homicídio qualificado de Álvaro Matheus Aparecido de Lima. O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2024, na Rua Maria Edite de França Trauczinski, no Jardim Iguatemi.

Os jurados reconheceram a autoria do crime, bem como a materialidade das lesões praticadas contra Álvaro. Reconheceram ainda que Bruno agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida por três disparos de arma de fogo que a levaram à óbito.

RELEMBRE O CRIME

No dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 20h, Álvaro Matheus Aparecido de Lima foi morto na própria residência. O autor, Bruno Gonçalves de Campos, lhe desferiu pelo menos três disparos de arma de fogo, que o atingiram nas regiões dorsal, lombar e epigástrica. A arma do crime não foi apreendida.

Segundo os autos do processo, Álvaro estava dentro de casa, na companhia de familiares, quando Bruno chamou-o no portão por três vezes. Na última ocasião foi atendido pela enteada da vítima, uma adolescente, que acabou chamando o padrasto. Após uma rápida conversa no portão, a vítima virou-se de costas, momento em que foi atingida pelo primeiro disparo. Ainda tentou correr, porém acabou caindo em razão do ferimento sofrido. Bruno então invadiu a casa da vítima, avançando à garagem do local e disparou pelo menos mais duas vezes, acertando Álvaro. Na sequência fugiu, mas acabou sendo capturado no mesmo dia do crime.

Testemunhas reconheceram o autor dos disparos de imediato, porque ele já tinha sido visto na vizinhança e, principalmente, por possuir uma tatuagem na parte superior da sobrancelha. Toda a ação criminosa foi praticada na presença da enteada adolescente e do filho da vítima de apenas seis anos de idade.

