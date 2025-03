Tribunal do Juri de Araucária condena homem acusado de homicídio em 2011

O Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária condenou na última quinta-feira (20/03) Jhonatan Ebert Furquim, pelo crime de homicídio simples contra João Pedro de Moraes, ocorrido em 2011. Por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito e não absolveram o acusado, que foi condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto.

Na sentença proferida, a Juíza Marina Pasqualotto, presidente do Tribunal do Juri, declarou ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devido ao tempo de condenação ser superior a quatro anos de reclusão. “Além do que, o crime foi cometido com violência contra a pessoa”, diz a sentença.

O CRIME

O homicídio de João Pedro de Moraes aconteceu no dia 24 de janeiro de 2011, em uma quitanda de propriedade da vítima, situada no bairro Costeira. Naquele dia, Jhonatan, acompanhado de um indivíduo não identificado, utilizando uma arma de fogo que não foi apreendida, chegou no comércio e efetuou disparos contra João. A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e faleceu horas depois.

Segundo as investigações comandadas pela Delegacia de Araucária, os dois comparsas dividiram as tarefas, Jhonatan efetuou os disparos enquanto o comparsa lhe ajudou a fugir, utilizando um Pálio preto.

