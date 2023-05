Tribunal do Júri de Araucária condena réu a 12 anos de prisão por crime cometido em 2017

Na quinta-feira, 11 de maio, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária se reuniu para julgar Alan Rodrigo Barbosa Gonçalves, pelo homicídio de Júlio César Felix, o corrido no dia 26 de fevereiro de 2017. Os jurados responderam aos quesitos, formulados pelo presidente do júri, sobre o fato criminoso e demais circunstâncias essenciais ao julgamento, votaram e decidiram pela condenação do réu.

Após a decisão do júri, a Juíza de Direito Helênika Valente de Souza Pinto, proferiu a sentença, condenando Alan Barbosa a 12 anos de reclusão, podendo o mesmo recorrer sentença em liberdade.

Relembre os fatos

Na madrugada do dia 26 de fevereiro de 2017, a vítima Júlio César Felix estava em festa particular na rua Cactus, no bairro Campina da Barra, quando Alan Rodrigo Barbosa Gonçalves lhe atirou uma pedra na cabeça. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima entrou em óbito ainda no local. O acusado fugiu logo em seguida.

Segundo apurado no decorrer das investigações, populares teriam presenciado o momento em que Alan matou Júlio César. Os motivos que levaram o réu a praticar o crime não foram esclarecidos.

Edição n. 1363