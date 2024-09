Trigêmeas recebem alta hospitalar e família precisa de ajuda para comprar leite em pó

As trigêmeas Marjorie, Melissa e Maya ganharam alta na semana passada, após 29 dias internadas na UTI Neonatal do Hospital Municipal de Araucária. As bebês vieram ao mundo no dia 21 de agosto, com 33 semanas e 3 dias e precisaram de cuidados intensivos em decorrência do baixo peso. Marjorie pesou 1.400 kg e hoje está com 1.994 kg, Melissa pesou 1.380 kg e agora pesa 2.230 kg – elas são idênticas, e Maya nasceu com 2.200 gramas e atualmente seu peso é 2.616 kg.

Os pais Bruna e Darlison e o irmão Pedro, de 12 anos, ficaram radiantes com a saída das bebês do hospital. “Foi comovente ver a carinha delas e saber que poderíamos levá-las para casa”, disse a mãe. Embora a rotina da família tenha sofrido grandes mudanças com a chegada das novas integrantes, todo mundo faz a sua parte e ajuda com os cuidados das trigêmeas.

“Os dias estão bem corridos, mas tem sido benção, porque elas são muito boazinhas. O Pedro queria muito uma irmã e acabou ganhando três de uma só vez. Ele me ajuda muito, é um bom menino, graças a Deus”, comentou Bruna.

Por indicação médica, as trigêmeas terão que se alimentar com leite em pó, porém essa tem sido a principal luta dos pais, já que são três boquinhas a mais para alimentar e o custo do leite é caro. As bebezinhas precisam tomar o Nestogeno 1, que custa em média R$ 60,00 a lata e dura apenas três dias.

“Estou tentando conseguir leite do governo para as três, mas está complicado. Fui na consulta da nutricionista e só a Marjorie vai poder pegar porque ela ainda está abaixo do peso. As meninas não podem ficar sem o leite, então, se alguém puder nos ajudar, ficaríamos muito gratos”, pede Bruna.

Para fazer doações em PIX, em latas de leite Nestogeno 1, ou ainda obter mais informações, o fone de contato é o (41) 99645-4234, falar com Bruna.

Edição n.º 1434.