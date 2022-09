Trio é preso com veículo furtado, lotado de cabos de telefonia também furtados

Por volta das 02h50 da madrugada deste domingo (11), equipes da Guarda Municipal foram acionadas para atender a tentativa de furto de um veículo estacionado na rua Curió, no bairro Capela Velha. De posse das características dos indivíduos, as guarnições realizaram patrulhamento, mas não conseguiram encontrá-los.

Por volta das 04h40, uma equipe abordou três indivíduos empurrando um veículo Fiat Uno na rua Chopin, pois as características condiziam com a dos homens que tentaram o furto do outro veículo. Um dos abordados já havia sido preso pela GMA por duas vezes, com veículos roubados. A última prisão foi no dia 15/08/2022.

Ao checar as placas do Uno, estas batiam com as placas de um Toyota Corola, porém em uma verificação mais apurada, os GMs descobriram que a placa havia sido adulterada com fita isolante. Feita a checagem da numeração do Chassi do Uno, constatou-se que o mesmo havia sido furtado. No interior do carro foi encontrada grande quantidade de cabos de telefonia, um alicate para corte de fiação e uma máscara de palhaço (comumente utilizada para a prática de roubos/assaltos). O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.